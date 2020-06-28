Спор на деньги: как работают букмекеры

Почти 5% россиян регулярно делают ставки — в основном на итоги спортивных событий. Согласно данным социологов ARKA Agency, пари заключают мужчины от 25 до 34 лет, при этом для подавляющего большинства спор на деньги — всего лишь азартное развлечение, получить доход стремятся только 16% игроков. Как работают букмекеры в России, легален ли такой бизнес и можно ли заработать на ставках?

Ставки на деньги популярны сотни лет — еще в Древнем Риме граждане ставили целые состояния на итоги скачек. Профессия букмекера подразумевает заключение денежного спора с заранее оговоренными вероятностями. В России у букмекеров есть даже профессиональный праздник, он отмечается 28 июня.

Букмекеры легальны?

Деятельность букмекеров регулируется государством. В январе 2007 года был принят федеральный закон №244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты».

С 2014 года все обладатели букмекерской лицензии должны быть членами специальной организации букмекеров. Также в 2014 году государство узаконило ставки через интернет, до этого они были запрещены. Легальными считаются только букмекеры с российской регистрацией, остальные сайты блокируются Роскомнадзором.

На сегодня букмекерские конторы и тотализаторы — единственные заведения для азартных игр, которые легитимны на всей территории России. Согласно данным сервиса 2ГИС, в 15 крупнейших российских городах насчитывается порядка 1250 букмекерских контор, лидируют по их числу Москва и Санкт-Петербург.

Всего в России насчитывается более 6 тысяч легальных пунктов приема ставок, свидетельствуют данные «Рейтинга букмекеров». Объем рынка на 2019 год оценивался примерно в 1 триллион рублей. Контроль и надзор за деятельностью букмекерского рынка осуществляет Федеральная налоговая служба.

Какие ставки возможны?

Согласно данным участников рынка, в 99% случаев букмекерская компания принимает ставки на спорт. Однако при желании пари можно заключить на практически любые события — от результатов выборов глав государств до итогов «Евровидения».

Чаще всего россияне заключают пари на результаты футбольных матчей, затем следует хоккей. В пятерку самых популярных видов спорта для ставок также входят теннис, волейбол, баскетбол. Последнее время популярность набирает киберспорт — это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса практически все спортивные состязания были приостановлены.

Заключить пари с букмекером российский игрок может в интернете на сайте компании или в пункте приема ставок. Чтобы сделать ставку, игрок должен подтвердить свою личность и официально зарегистрироваться — по закону азартные игры разрешены только после достижения 18 лет.

Самым популярным букмекером у россиян является компания «Фонбет». В тройку лидеров также входят компании «1хСтавка» и «Лига ставок». Порядка 40% игроков регулярно пользуются услугами нелегальных букмекеров, зарегистрированных за рубежом.

Так, при игре онлайн потребуется зарегистрироваться в так называемом Центре учета переводов интерактивных ставок, который в дальнейшем будет выступать гарантом сохранности самой ставки и получения потенциального выигрыша. Сама ставка сначала регистрируется в центре, а затем уже направляется конкретному букмекеру.

Как зарабатывают на ставках?

Игрок выбирает событие и делает ставку на его исход. Когда событие проходит, он либо получает выигрыш, либо теряет свои деньги. Вероятность конкретного исхода отражает коэффициент, который выставляет букмекер. Чтобы узнать потенциальный выигрыш, сумму ставки следует умножить на этот коэффициент.

Максимальную прибыль приносят высокие коэффициенты. Например, в матче команды-чемпиона и аутсайдера коэффициент на победу слабой команды будет очень высоким. Так, коэффициент 4,05 позволит игроку в случае победы получить на каждый вложенный рубль сразу 4,05 рубля. Также можно делать экспресс-ставки — на несколько событий одновременно.

Фото: © fonbet.ru

Букмекер зарабатывает на марже, которая закладывается в коэффициент, обычно она составляет 3-7%. При такой схеме компания останется в плюсе при любом исходе события. Однако иногда букмекеры неправильно оценивают шансы события и выставляют некорректный коэффициент, в результате игроки могут сорвать куш.

Иногда игроки применяют различные стратегии для получения прибыли — самая известная из них называется «вилка», она возможна при разнице в коэффициентах одного и того же события у различных букмекеров. Игрок делает ставки на все возможные результаты состязания в разных компаниях и получает деньги независимо от исхода.

Что считается мошенничеством?

Вокруг букмекеров нередко возникают скандалы с договорными матчами, результаты которых известны заранее. Организацией таких спортивных событий занимаются целые организации, однако во многих странах за подобное мошенничество грозит уголовная ответственность.

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Даже если игрок случайно узнал о подобном матче и сделал ставку, выигрыш ему не выплатят — при малейшем подозрении на честность события букмекеры закрывают линию и прекращают прием денег. Все сделавшие ставки просто получат свои деньги обратно без выигрыша, независимо от исхода.

Согласно статье 1062 Гражданского кодекса РФ, требования граждан, связанные с организацией денежных пари, не подлежат судебной защите. Поэтому требовать в суде выплаты выигрыша от букмекера в случае отказа практически бесполезно. Суд поможет только в том случае, если деньги были потеряны в результате прямого обмана.

Беттинг, как профессионально называют азартные игры со ставками, считается очень ненадежным способом заработать деньги. Прибыль получают максимум 10% игроков, остальные сталкиваются с убытками. Однако в отличие от классических азартных игр, здесь можно рассчитывать на свои способности анализировать и верно предсказывать исход того или иного события.