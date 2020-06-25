Подросток в Иркутской области погиб под дорожным катком

Подросток в Тулуне погиб под асфальтоукладочным катком, он был в составе бригады, работавшей неофициально, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел во вторник. 16-летний подросток работал на укладке асфальта в микрорайоне Угольщиков и попал под дорожный каток. Он скончался на месте происшествия.

Установлено, что бригада работала неофициально, у молодого человека был первый рабочий день.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.