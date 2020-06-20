Вышло продолжение игры The Last of Us

Российский релиз The Last of Us Part II состоялся 19 июня, игра является эксклюзивом PlayStation 4. За базовую версию игры на российском рынке просят 4499 рублей, за расширенное издание — 5099 рублей.

В цифровое расширенное издание одного из самых громких проектов Naughty Dog входят цифровой саундтрек, цифровой артбук от Dark Horse, шесть аватаров PSN для PlayStation 4, а также динамическая тема для PlayStation 4.

Действие игры разворачивается спустя пять лет после событий первой части и через 25 лет после катастрофы, вызванной катастрофической пандемией. Протагонистом второй части является Элли, которая уже повзрослела и превратилась из девочки-подростка в 19-летнюю девушку.

Оригинальная The Last of Us стала главным успехом Naughty Dog и собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Однако главной темой первой части были любовь и семья, тогда как ключевой темой второй стала месть.

The Last of Us Part II уже получила высокие оценки критиков. Рейтинг игры на популярном портале Metacritic составляет 95 баллов из 100.