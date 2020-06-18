Мусоропроводы, которые становятся источником неприятного запаха и мешают раздельному сбору отходов, нужно законсервировать во всех домах, а в новостройках — не проектировать, говорится в письме общественников в адрес министра строительства и ЖХК.

Действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров, цитируют «Известия» письмо нескольких общественных организаций.

Также мусоропроводы не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов, так как мусор из них уже нельзя переработать. Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы в домах или использовать их только для одного вида отходов, например органических.

Авторы также считают нужным наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

Консервация мусоропровода в одном подъезде девятиэтажного дома обойдется примерно в 500 рублей из расчета стоимости заваривания одной крышки 50 рублей, приводит издание данные члена генсовета «Деловой России» Владимира Прохорова.