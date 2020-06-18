НАВЕРХ
Домострой
Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Общественники предложили законсервировать мусоропроводы

Источник:
Sibnet.ru
216 2

Мусоропроводы, которые становятся источником неприятного запаха и мешают раздельному сбору отходов, нужно законсервировать во всех домах, а в новостройках — не проектировать, говорится в письме общественников в адрес министра строительства и ЖХК.

Действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров, цитируют «Известия» письмо нескольких общественных организаций.

Также мусоропроводы не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов, так как мусор из них уже нельзя переработать. Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы в домах или использовать их только для одного вида отходов, например органических.

Авторы также считают нужным наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

Консервация мусоропровода в одном подъезде девятиэтажного дома обойдется примерно в 500 рублей из расчета стоимости заваривания одной крышки 50 рублей, приводит издание данные члена генсовета «Деловой России» Владимира Прохорова.

Еще по теме
Повышение тарифов ЖКХ в Кузбассе отложили до сентября
Кызыл утонул в мусоре
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
Мусор на Гусинобродской свалке начали сортировать на линии
смотреть все
Домострой #ЖКХ #Законы
  • Поливуд до 10 июля
  • Батарейки ред
  • зубные щетки ред
  • РУМ Смесители до 16.07
  • Дизайн интерьера до 16.07
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
•
Назарбаев заразился коронавирусом
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске
Сибирь 18.06.2020 18:55
Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК
Сибирь 18.06.2020 17:35
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
Сибирь 18.06.2020 16:30
Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19
Сибирь 18.06.2020 13:50
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13880
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7556
Найден самый простой способ выключить рекламу на YouTube
2829
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
2488
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
•
Назарбаев заразился коронавирусом
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.

Disobedient

Нет оправдания их миграционной политике и либерализму. Это преступление против коренного населения России.