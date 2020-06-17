Появилась новая схема мошенничества при продаже авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей, в ней участвует поддельная доверенность, сообщил криминалист Максим Шелков.

Мошенники берут авто в аренду, затем по поддельной доверенности получают дубликат ПТС и продают машину, цитирует «Российская газета» Шелкова.

Поэтому если автомобиль продается с дубликатом ПТС, покупателя это должно насторожить. Когда обман вскроется, машину в любом случае придется вернуть. Единственное утешение — что человека не привлекут к уголовной ответственности.

Проверить, настоящая ли доверенность, можно по специальной базе. Для этого нужны реквизиты документа. Если доверенность удостоверялась у того или иного нотариуса, система выдаст подтверждающую информацию.