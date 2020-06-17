В стиле ретро: розетки и выключатели серии Vintage от LK-Studio

Сделать особенный дизайн интерьера и в полной мере реализовать задумку получится лишь в том случае, когда все элементы подобраны правильно. Здесь речь идет не только об отделке помещения, цветовом решении, подходящей мебели и других предметов интерьера, подчеркивающих стиль. Важны нюансы.
Это касается и таких привычных предметов, как розетки, выключатели и другая электрофурнитура. Для таких случаев компания LK Studio и разработала специальную серию электроустановочных изделий Vintage.
Особенности серии Vintage
СерияVintage это интересное сочетание двух аспектов: ретро дизайна и внедрения современных технологий. Данная серия совмещает в себе:
- свежий взгляд на стилистику XX века, идеально подходящую для классического стиля оформления помещений;
- использование под ретро стилем современных материалов и технологий, отличного качества изготовления изделий, долговечности, безопасности и надежности.
Для того чтобы подчеркнуть особенность дизайна в этой серии, предлагаются и соответствующие цвета розеток и выключателей: белого, золотого, черного и цвета состаренной бронзы.
В серии Vintage преобладает дизайн розеток и выключателей круглой формы. Кроме клавишных обычных выключателей и переключателей, есть возможность выбрать оригинальный ретро стиль поворотных или рычажных изделий.
Розетки серии Vintage
Розетки серии Vintage имеют круглую форму, соответствующую ретро стилистике. При этом они обладают следующими параметрами:
- номинальное напряжение 250 В;
- номинальный ток 16 А;
- частота 50 Гц;
- активная мощность подключаемых электроприборов 3500 Вт;
- способ подключения при помощи винтовой клеммы;
- рекомендуемое сечение подключаемых кабелей — 2.5 мм2;
- срок работы не менее 40 000 циклов на «включение-выключение».
Розетки могут крепиться винтами к подрозетнику или стене. Монтаж предполагается на стену в подъемную коробку.
Розетки Vintage предлагаются в двух исполнениях:
- с заземляющими контактами и защитными шторками;
- без заземляющих контактов и с защитными шторками.
Изделия этой серии есть возможность устанавливать по модульному принципу, но в отдельные рамки, легко состыковывающиеся друг с другом.
Выключатели и переключатели клавишные серии Vintage
Все выключатели и переключатели серии Vintage имеют общие технические параметры. Они рассчитаны на:
- напряжение не более 250 В;
- номинальный ток 16 А;
- крепление при помощи винтового соединения к стене или подрозетнику;
- сечение кабелей подключения от 1.5 до 2.5 мм2;
- Клавишные выключатели и переключатели этой серии могут быть:
- одноклавишными или двухклавишными;
- со светодиодной индикацией (LED) или без нее;
- в виде кнопки-выключателя.
Особенностью выключателей Vintage является их круглая форма классического стиля.
Выключатели и переключатели рычажковые серии Vintage
Чтобы подчеркнуть ретро стиль, в компании LK Studio разработали выключатели рычажкового типа. Здесь вместо привычных клавиш или кнопок, задачу включения-выключения выполняют рычажки. В 20-м веке такие выключатели были очень популярны.
Выключатели и переключатели в этом разделе каталога можно выбрать следующих типов:
- рычажковые или двухрычажковые;
- с наличием светодиодной индикации (LED) или без нее;
- переключатели разных типов коммутации.
Рычажковые выключатели рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Метод их монтажа – скрытая установка. Сами рычажки изготовлены из пластика или металла.
Выключатели и переключатели поворотные серии Vintage
Лучший способ подчеркнуть классический или ретро стиль оформления помещения, это установка выключателей или переключателей с поворотным механизмом. Такой способ коммутации был популярен в первой половине XX века, а сейчас он является оригинальным элементом интерьера плюс к его функциональному значению.
Выключатели и переключатели поворотного типа можно приобрести таких типов:
- выключатель поворотный на две нагрузки, являющийся аналогом двухклавишного выключателя;
- переключатель с поворотным механизмом проходного типа.
Качество изготовления данных электроустановочных изделий высокое, а сами они рассчитаны на долгий и безопасный срок службы. Поворотные рукоятки изготавливаются из пластика или металла.
Светорегуляторы Vintage
Светорегулятор или диммер серии Vintage дает возможность установить желаемый уровень освещенности в помещении. При этом данное изделие изготавливается в соответствии с ретро стилем.
Можно приобрести светорегулятор этой серии, отвечающий следующим характеристикам:
- номинальное напряжение 250 В;
- номинальный ток нагрузки 2 А;
- мощность 450 Вт;
- наличие встроенного модуля защиты от короткого замыкания и перегрузок;
- наличие световой (LED) индикации;
- способ крепления при помощи винтового соединения к стенке или подрозетнику.
Светорегулятор Vintage есть возможность использовать вместе
с:
- обычными лампами накаливания;
- галогенными лампами с подключением через трансформатор.
Главное отличие данного типа светорегуляторов в их круглой форме и стилистике.
Розетки компьютерные и телефонные серии Vintage
Розетки компьютерные и телефонные серии Vintage дают возможность безопасно и удобно пользоваться данными коммуникациями. Кроме этого их дизайн и цветовое оформление предполагают возможность создания единого стиля в интерьере.
Есть возможность выбрать розетки:
- компьютерные на один разъем RJ45 Cat.5e;
- компьютерные на два разъема RJ45 Cat.5e;
- компьютерные на один разъем RJ45 Cat.6;
- компьютерные на два разъема RJ45 Cat.6;
- телефонные на один разъем с 6-ю контактами RJ12;
- телефонные на два разъема с 6-ю контактами RJ12.
Также отдельно можно выбрать сам разъем RJ45. Крепление розеток компьютерных и телефонных этой серии осуществляется при помощи винтового соединения к подрозетнику или стене. Тип монтажа настенный в подъемную коробку.
Розетки телевизионные Vintage
Стильные розетки серии Винтаж предлагаются с такими характеристиками:
- телевизионные TV оконечные с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб;
- телевизионные TV+FM+SAT с полосой частот 950 - 2400 МГц и коэффициентом затухания - SAT 2.0 Дб, TV 0.4 Дб, FM 1.5 Дб;
- телевизионные TV+FM проходные с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб;
- розетки TV+FM оконечные с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб.
Подключаемый кабель с центральной жилой должен быть сечением от 0.4 до 0.8 мм2. Размещение таких розеток может быть осуществлено по модульному принципу, в том числе.
Рамки серии Vintage
Рамки в серии Vintage изготавливаются из качественного электротехнического пластика, устойчивого к выгоранию, а также закаленного стекла. Для этой серии можно выбрать рамки:
- квадратные;
- круглые;
- круглые промежуточные для построения неограниченного количества постов (изготовлены из стекла белого и черного);
- круглые оконечные для построения неограниченного количества постов(изготовлены из стекла белого и черного).
Данные рамки обладают следующими характеристиками:
- пластиковые рамки могут размещаться в конструкции от 1 до 4 постов;
- рамки из натурального стекла могут размещаться в конструкции от 1 до 3 постов;
- промежуточные и оконечные рамки дают возможность построения неограниченного количества постов (изготовлены из стекла белого и черного);
- модульное размещение может монтироваться по горизонтали и по вертикали.
В серии Vintage представлены пластиковые рамки Classic и Quadro. Особенности монтажа рамок этой серии выглядят таким образом:
- степень ровности стен должна обеспечивать плотное прилегание рамок;
- закрепление рамок осуществляется защелкивающимися накладками и лицевыми панелями;
- при групповом монтаже, межосевое расстояние соответствует 71 мм;
- межвинтовое расстояние в изделиях соответствует 60 мм.
Рамки предлагаются в различных цветовых решениях.
Где лучше всего использовать серию Vintage?
Самый лучший вариант использования серии электроустановочных изделий Vintage это жилые или офисные помещения, оформленные в классическом или ретро стиле. При этом можно подобрать цвет, наиболее подходящий для дизайна конкретной комнаты.
Использовать розетки, датчики и выключатели этой серии можно и для комбинированного стиля оформления жилья, а также в ситуациях, когда они просто нравятся.
Все представленные в каталоге изделия произведены из высококачественных материалов с применением современных технологий. При их разработке учитывалась безопасность и надежность их использования.
- lkstudio.ru
Тел.: +7 (495) 784-66-07