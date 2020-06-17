В стиле ретро: розетки и выключатели серии Vintage от LK-Studio

Сделать особенный дизайн интерьера и в полной мере реализовать задумку получится лишь в том случае, когда все элементы подобраны правильно. Здесь речь идет не только об отделке помещения, цветовом решении, подходящей мебели и других предметов интерьера, подчеркивающих стиль. Важны нюансы.

Это касается и таких привычных предметов, как розетки, выключатели и другая электрофурнитура. Для таких случаев компания LK Studio и разработала специальную серию электроустановочных изделий Vintage.

Особенности серии Vintage

СерияVintage это интересное сочетание двух аспектов: ретро дизайна и внедрения современных технологий. Данная серия совмещает в себе:

свежий взгляд на стилистику XX века, идеально подходящую для классического стиля оформления помещений;

использование под ретро стилем современных материалов и технологий, отличного качества изготовления изделий, долговечности, безопасности и надежности.

Для того чтобы подчеркнуть особенность дизайна в этой серии, предлагаются и соответствующие цвета розеток и выключателей: белого, золотого, черного и цвета состаренной бронзы.

В серии Vintage преобладает дизайн розеток и выключателей круглой формы. Кроме клавишных обычных выключателей и переключателей, есть возможность выбрать оригинальный ретро стиль поворотных или рычажных изделий.

Розетки серии Vintage

Розетки серии Vintage имеют круглую форму, соответствующую ретро стилистике. При этом они обладают следующими параметрами:

номинальное напряжение 250 В;

номинальный ток 16 А;

частота 50 Гц;

активная мощность подключаемых электроприборов 3500 Вт;

способ подключения при помощи винтовой клеммы;

рекомендуемое сечение подключаемых кабелей — 2.5 мм2;

срок работы не менее 40 000 циклов на «включение-выключение».

Розетки могут крепиться винтами к подрозетнику или стене. Монтаж предполагается на стену в подъемную коробку.

Розетки Vintage предлагаются в двух исполнениях:

с заземляющими контактами и защитными шторками;

без заземляющих контактов и с защитными шторками.

Изделия этой серии есть возможность устанавливать по модульному принципу, но в отдельные рамки, легко состыковывающиеся друг с другом.

Выключатели и переключатели клавишные серии Vintage

Все выключатели и переключатели серии Vintage имеют общие технические параметры. Они рассчитаны на:

напряжение не более 250 В;

номинальный ток 16 А;

крепление при помощи винтового соединения к стене или подрозетнику;

сечение кабелей подключения от 1.5 до 2.5 мм2;

Клавишные выключатели и переключатели этой серии могут быть:

одноклавишными или двухклавишными;

со светодиодной индикацией (LED) или без нее;

в виде кнопки-выключателя.

Особенностью выключателей Vintage является их круглая форма классического стиля.

Выключатели и переключатели рычажковые серии Vintage

Чтобы подчеркнуть ретро стиль, в компании LK Studio разработали выключатели рычажкового типа. Здесь вместо привычных клавиш или кнопок, задачу включения-выключения выполняют рычажки. В 20-м веке такие выключатели были очень популярны.

Выключатели и переключатели в этом разделе каталога можно выбрать следующих типов:

рычажковые или двухрычажковые;

с наличием светодиодной индикации (LED) или без нее;

переключатели разных типов коммутации.

Рычажковые выключатели рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Метод их монтажа – скрытая установка. Сами рычажки изготовлены из пластика или металла.

Выключатели и переключатели поворотные серии Vintage

Лучший способ подчеркнуть классический или ретро стиль оформления помещения, это установка выключателей или переключателей с поворотным механизмом. Такой способ коммутации был популярен в первой половине XX века, а сейчас он является оригинальным элементом интерьера плюс к его функциональному значению.

Выключатели и переключатели поворотного типа можно приобрести таких типов:

выключатель поворотный на две нагрузки, являющийся аналогом двухклавишного выключателя;

переключатель с поворотным механизмом проходного типа.

Качество изготовления данных электроустановочных изделий высокое, а сами они рассчитаны на долгий и безопасный срок службы. Поворотные рукоятки изготавливаются из пластика или металла.

Светорегуляторы Vintage

Светорегулятор или диммер серии Vintage дает возможность установить желаемый уровень освещенности в помещении. При этом данное изделие изготавливается в соответствии с ретро стилем.

Можно приобрести светорегулятор этой серии, отвечающий следующим характеристикам:

номинальное напряжение 250 В;

номинальный ток нагрузки 2 А;

мощность 450 Вт;

наличие встроенного модуля защиты от короткого замыкания и перегрузок;

наличие световой (LED) индикации;

способ крепления при помощи винтового соединения к стенке или подрозетнику.

Светорегулятор Vintage есть возможность использовать вместе с:



обычными лампами накаливания;

галогенными лампами с подключением через трансформатор.

Главное отличие данного типа светорегуляторов в их круглой форме и стилистике.

Розетки компьютерные и телефонные серии Vintage

Розетки компьютерные и телефонные серии Vintage дают возможность безопасно и удобно пользоваться данными коммуникациями. Кроме этого их дизайн и цветовое оформление предполагают возможность создания единого стиля в интерьере.

Есть возможность выбрать розетки:

компьютерные на один разъем RJ45 Cat.5e;

компьютерные на два разъема RJ45 Cat.5e;

компьютерные на один разъем RJ45 Cat.6;

компьютерные на два разъема RJ45 Cat.6;

телефонные на один разъем с 6-ю контактами RJ12;

телефонные на два разъема с 6-ю контактами RJ12.

Также отдельно можно выбрать сам разъем RJ45. Крепление розеток компьютерных и телефонных этой серии осуществляется при помощи винтового соединения к подрозетнику или стене. Тип монтажа настенный в подъемную коробку.

Розетки телевизионные Vintage

Стильные розетки серии Винтаж предлагаются с такими характеристиками:

телевизионные TV оконечные с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб;

телевизионные TV+FM+SAT с полосой частот 950 - 2400 МГц и коэффициентом затухания - SAT 2.0 Дб, TV 0.4 Дб, FM 1.5 Дб;

телевизионные TV+FM проходные с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб;

розетки TV+FM оконечные с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб.

Подключаемый кабель с центральной жилой должен быть сечением от 0.4 до 0.8 мм2. Размещение таких розеток может быть осуществлено по модульному принципу, в том числе.

Рамки серии Vintage

Рамки в серии Vintage изготавливаются из качественного электротехнического пластика, устойчивого к выгоранию, а также закаленного стекла. Для этой серии можно выбрать рамки:

квадратные;

круглые;

круглые промежуточные для построения неограниченного количества постов (изготовлены из стекла белого и черного);

круглые оконечные для построения неограниченного количества постов(изготовлены из стекла белого и черного).

Данные рамки обладают следующими характеристиками:

пластиковые рамки могут размещаться в конструкции от 1 до 4 постов;

рамки из натурального стекла могут размещаться в конструкции от 1 до 3 постов;

промежуточные и оконечные рамки дают возможность построения неограниченного количества постов (изготовлены из стекла белого и черного);

модульное размещение может монтироваться по горизонтали и по вертикали.

В серии Vintage представлены пластиковые рамки Classic и Quadro. Особенности монтажа рамок этой серии выглядят таким образом:

степень ровности стен должна обеспечивать плотное прилегание рамок;

закрепление рамок осуществляется защелкивающимися накладками и лицевыми панелями;

при групповом монтаже, межосевое расстояние соответствует 71 мм;

межвинтовое расстояние в изделиях соответствует 60 мм.

Рамки предлагаются в различных цветовых решениях.

Где лучше всего использовать серию Vintage?

Самый лучший вариант использования серии электроустановочных изделий Vintage это жилые или офисные помещения, оформленные в классическом или ретро стиле. При этом можно подобрать цвет, наиболее подходящий для дизайна конкретной комнаты.

Использовать розетки, датчики и выключатели этой серии можно и для комбинированного стиля оформления жилья, а также в ситуациях, когда они просто нравятся.

Все представленные в каталоге изделия произведены из высококачественных материалов с применением современных технологий. При их разработке учитывалась безопасность и надежность их использования.