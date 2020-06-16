Карантинный организм завезли в Омскую область на яблоках и абрикосах

Вредоносная Калифорнийская щитовка, имеющая карантинное значение для России, была найдена на яблоках и абрикосах, сообщает Омский референтный центр Россельхознадзора.

Вредоносный организм, который считается карантинным для России, был обнаружен в ходе исследований проб из трех разных партий абрикосов (производство Узбекистан) и партии яблок (производство Иран).

Щитовка способна наносить вред более чем 200 видам кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников. Чаще всего вредитель повреждает яблоню, грушу, сливу, черешню, вишню, абрикос, персик, смородину. При этом только потери урожая яблок могут составлять от 15 до 100%.