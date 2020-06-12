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Омские рабочие раскопали 300-летнее захоронение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Омской области

Рабоче в городе Тары Омской области копали траншею для реконструкции дома культуры. Во время работ на глубине четырех метров они наткнулись на необычный гроб с находившимися в нем костями, сообщило региональное СУ СК России.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, гроб выполнен в виде ствола цельного дерева длиной два метра с выдолбленной в нем полостью и находившихся в ней костных останков. Подобные гробы назвали домовинами.

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Специалисты сделали вывод, что захоронению не менее 300 лет. Оно находится в историческом центре Тары возле реки Аркарка. Раньше рядом с этим местом стояла церковь. Предполагается, что погребенным мог быть служитель церкви.

Тем не менее останки направят в морг, где судмедэксперты установят причины смерти и, возможно, определят более точный возраст захоронения. Хотя при внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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