НАВЕРХ

Древние «новосибирцы» проводили шаманские ритуалы

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © ИАЭТ СО РАН

Находки археологов в Венгеровском районе Новосибирской области, датированные VII тысячелетием до нашей эры, использовалась в шаманских практиках, сообщил журналистам заведующий отделом эпохи палеометалла Института археологии этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин.

#Оракул
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы

В Венгеровском районе Новосибирской области был обнаружен комплекс эпохи раннего неолита. Ученые нашли фигуру птицы из лопатки крупного животного, которой нет аналогов. В качестве крыла было использовано пешневидное орудие из рога, естественная текстура поверхности которого напоминает сложенные перья. Сама лопатка, из которой оформлена фигура птицы, также использовалась в качестве орудия с режущим краем.

«Это рукоять, по-видимому, посоха, шаманского посоха, — а шаманизм тогда уже был — который шаман использовал при своих камланиях», — сказал Молодин.

Молодин отметил, что подобных артефактов известно около десятка, в основном они относятся к северу европейской части России, Прибалтики, найденный в Новосибирской области — самый восточный. 

«В VII тысячелетии до нашей эры здесь была очень развитая неолитическая культура, с плоскодонной керамикой», — рассказал Молодин.

Еще по теме
Рыбки способны испытывать отчаяние
Ученые с Алтая создали омолаживающее мыло
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
Норвежская пара нашла могилу викинга под своей спальней
смотреть все
Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
Подробности
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
С историей и характером: как устроены кабинеты президентов
•
Три вакцины: экспериментальные прививки от коронавируса начинаются
•
Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Коллеги выдали СК новосибирскую судью
Сибирь 29.05.2020 17:24
Коронавирус нашли в детсаду Барнаула
Сибирь 29.05.2020 16:43
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 15 июня
Сибирь 29.05.2020 16:24
Министр экономики Бурятии заявила, что «никто с голоду не умер»
Сибирь 29.05.2020 16:04
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31910
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10265
Российская учительница совратила школьника
5906
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5610
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
•
Москва сохранит режим ограничений до появления вакцины
•
Дешевые авто Datsun покинут российский рынок
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
38
Обвинения США вызвали «гомерический хохот» в Москве
28
Озвучены условия работы магазинов одежды после открытия
24