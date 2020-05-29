Древние «новосибирцы» проводили шаманские ритуалы

Находки археологов в Венгеровском районе Новосибирской области, датированные VII тысячелетием до нашей эры, использовалась в шаманских практиках, сообщил журналистам заведующий отделом эпохи палеометалла Института археологии этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин.

#Оракул Дорогами духов, или Куда уходили шаманы

В Венгеровском районе Новосибирской области был обнаружен комплекс эпохи раннего неолита. Ученые нашли фигуру птицы из лопатки крупного животного, которой нет аналогов. В качестве крыла было использовано пешневидное орудие из рога, естественная текстура поверхности которого напоминает сложенные перья. Сама лопатка, из которой оформлена фигура птицы, также использовалась в качестве орудия с режущим краем.

«Это рукоять, по-видимому, посоха, шаманского посоха, — а шаманизм тогда уже был — который шаман использовал при своих камланиях», — сказал Молодин.

Молодин отметил, что подобных артефактов известно около десятка, в основном они относятся к северу европейской части России, Прибалтики, найденный в Новосибирской области — самый восточный.

«В VII тысячелетии до нашей эры здесь была очень развитая неолитическая культура, с плоскодонной керамикой», — рассказал Молодин.