Грузовик въехал в два пассажирских автобуса в Томске

ДТП с участием двух пассажирских автобусов, грузовика и внедорожника случилось в Томске в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, грузовик Nissan Diesel выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя пассажирскими автобусами, которые в свою очередь столкнулись с попутным внедорожником Chevrolet Niva.

В момент столкновения в одном автобусе находилось около 15 пассажиров, в другом — шесть человек. В результате ДТП водителю автомобиля Nissan Diesel оказана разовая медицинская помощь. О других пострадавших полиция не сообщает.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.