Американский способ заваривания чая разгневал соцсети

Популярные американские блогерши показали на видео собственный способ заваривания чая, после чего стали объектом критики со стороны пользователей соцсетей.

Девушки опубликовали в TikTok ролик с процессом приготовления «британского чая» с молоком. Сначала они поставили чашку с водопроводной водой в микроволновую печь, затем добавили туда молоко, только после этого положили чайный пакетик.

На финальном этапе в чашку было засыпано большое количество сахара. Пользователей такой американский способ заварки возмутил. Многие отметили, что вместо микроволновки следует использовать чайник.

Другие комментаторы напомнили, что сначала нужно заваривать чай, а только потом добавлять молоко. В целом продемонстрированный на видео способ заваривания чая пользователи назвали «отвратительным».

Известный британский журналист Оуэн Джонс обратил внимание на видео и опубликовал ролик в своем Twitter ролик, в шутку призвав немедленно отменить декларацию независимости США из-за «чайного преступления».