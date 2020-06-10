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Американский способ заваривания чая разгневал соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Популярные американские блогерши показали на видео собственный способ заваривания чая, после чего стали объектом критики со стороны пользователей соцсетей.

Девушки опубликовали в TikTok ролик с процессом приготовления «британского чая» с молоком. Сначала они поставили чашку с водопроводной водой в микроволновую печь, затем добавили туда молоко, только после этого положили чайный пакетик.

На финальном этапе в чашку было засыпано большое количество сахара. Пользователей такой американский способ заварки возмутил. Многие отметили, что вместо микроволновки следует использовать чайник.

@jchelle36

Americans making hot tea ##americanintheuk @mleemaster10

original sound - jchelle36

Другие комментаторы напомнили, что сначала нужно заваривать чай, а только потом добавлять молоко. В целом продемонстрированный на видео способ заваривания чая пользователи назвали «отвратительным».

Известный британский журналист Оуэн Джонс обратил внимание на видео и опубликовал ролик в своем Twitter ролик, в шутку призвав немедленно отменить декларацию независимости США из-за «чайного преступления».

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