Жена погибшего в ДТП с Ефремовым планирует «посадить» актера

Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявила, что не пойдет на мировую с артистом.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12-ти посидит», — сказала супруга Захарова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Также она сообщила, что никто со стороны Ефремова не связывался с ее семьей.

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Во вторник дочь артиста Анна Мария Ефремова написала в stories Instagram, что нашла контакты семьи Захарова и планирует связаться с его родственниками в ближайшее время, чтобы оказать какую-либо помощь.

ДТП с участием Ефремова произошло в 8 июня на Смоленской площади в Москве. Пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Мужчина за рулем отечественного авто получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы.