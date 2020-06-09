Наркотики обнаружили в крови Ефремова

Следы наркотиков по результатам экспертизы обнаружили в организме актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Telegram-канал 112 опубликовал акт освидетельствования Ефремова, в котором говорится, что в моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина. В документе также указывается, что Ефремов не отрицает употребление алкоголя.

Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова. В выдыхаемом воздухе был обнаружен алкоголь в количестве 1,05 мл/л, что соответствует 2,1 промилле. Допустимая норма составляет 0,16 промилле.

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от тяжелых травм. Актер не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.