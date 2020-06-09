Мать избила ребенка на глазах у прохожих в Новосибирске

Очевидцы написали в социальной сети о вопиющем случае — в Новосибирске мать избила маленькую дочь на глазах у прохожих. Региональный следственный комитет начал проверку, сообщило ведомство.

Следователи в ходе мониторинга соцсетей увидели сообщение во «Вконтакте», о жестоком обращении с ребенком. По предварительным данным, в понедельник днем женщина прогуливалась со своим ребенком в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе.

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Затем мать поставила коляску в сторону солнца. Малышке стало жарко, она начала плакать. Тогда женщина ударила ребенка по лицу и потребовала, чтобы девочка замолчала. После чего, женщина начала шлепать ребенка по лицу без остановки.

На место происшествия выезжали следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела. Сейчас проводится проверка, сыщики пытаются установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.