Онищенко призвал к решительному снятию ограничений

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в Москве есть условия для «более решительного» снятия ограничений. Причем, по его словам, речь идет не только о столице, но обор всей России.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — приводит РБК слова Онищенко, сказанные им

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Билл Гейтс отреагировал на обвинения в желании чипировать людей

Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]? Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», — отметил Онищенко.

Во время онлайн-встречи с деятелями культуры в субботу, 6 июня президент Владимир Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее». В частности, Роспотребнадзору он поручил подумать, как организовать репетиции деятелей культуры, чтобы те не потеряли квалификацию, попросив при этом при подготовке рекомендаций обойтись без «забюрокраченности».