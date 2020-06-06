«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем

Аниме «Дитя погоды» от главного японского кудесника анимации Макото Синкая стартовало в онлайн-кинотеатрах. Предыдущий фильм Синкая «Твое имя» стал самым кассовым аниме в киноистории, поэтому ожидания от его новой работы были ожидаемо высокими. Наследник Миядзаки не подвел. «Дитя погоды» затрагивает связь человека и природы и пытается ответить на вопрос, что важнее — личное счастье или благо большинства.

1 июня 2020 года

Япония, Китай, студия CoMix Wave Films

аниме, романтическая драма, фэнтези

Макото Синкай

Котаро Дайго, Нана Мори

112 минут

129 миллионов долларов

12+

Сюжет: бесконечный дождь

Онлайн-премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры озвучки:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Старшеклассник Ходака Морисима сбегает из провинциального дома в Токио, где сразу же попадает в неприятности. В поисках работы подросток натыкается на агентство, продающее статьи о городских сверхъестественных байках. Сразу после этого он встречает девушку по имени Хина Амано.

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Ходака выясняет, что жизнерадостная школьница живет с младшим братом. Однако у нее есть секрет: Хина способна разгонять тучи и останавливать дождь. Подростки решают объединиться и заработать на этом странном даре, но у любого жизненного решения есть цена, которую предстоит заплатить.

Как создавали шедевр

Макото Синкая называют «новым Миядзаки», именно главный японский сказочник вдохновил режиссера. Синкай всерьез углубился в анимацию после просмотра «Небесного замка Лапуты», в своих произведениях он нередко делает отсылки на Миядзаки. Многосложное «Дитя погоды» — не исключение.

Когда «Дитя погоды» снимался, мир переживал конфликты, которые эхом отзывались в творчестве Синкая. Будь то президент Дональд Трамп с высказыванием о том, что глобальное потепление — огромная ложь. Или скандал с президентом Южной Кореи, который наводил на мысли об огромной ответственности человека перед окружающим миром.

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Синкай задумался, насколько важной является роль личности в контексте целого государства, и превратил «Дитя погоды» в свое личное пособие по борьбе с климатическими катастрофами. Режиссер не забыл про свой фирменный фотореализм, имитацию естественного освещения, игру света и тени, невероятную проработку каплей дождя и дымки.

При просмотре «Дитя погоды» все кажется совершенным и реальным настолько, что анимация буквально оживает. Художники ленты посетили реальные локации Токио, чтобы дословно воссоздать обстановку городских кварталов, проект консультировал самый настоящий метеоролог.

Отзывы критиков и зрителей

«Даже с налетом мистики и триллера, главная история остается приземленной и близкой для многих зрителей», — пишет один из первых зрителей. Многим аниме показалось диалогом с природой, а также историей бегства маленького человека в большую столицу ради мечты.

Критик Антон Долин назвал «Дитя погоды» самым точным и вдохновенным портретом Токио за последние десятилетия, поставив ему наивысшую оценку. В целом специалисты в один голос хвалят фильм за красоту и сказочность, однако некоторым сюжетная линия показалась несколько упрощенной.

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Оценки «Дитя погоды» слегка уступают высочайшему рейтингу аниме «Твое имя». IMDb поставил 7.6 баллов, Metacritic – 72%, Rotten Tomatoes – 91%, «КиноПоиск» – 7.8. «Дитя погоды» получилось чуть слабее предыдущего фильма Синкая из-за предсказуемости и возвращения уже использованных идей.

Стоит ли смотреть

Макото Синкай — режиссер №1 в аниме прямо сейчас. «Дитя Погоды» — прекрасная «городская» сказка, по своему уровню она практически соответствует уже признанному классикой фильму «Твое имя» 2016 года.

«Дитя погоды» роднится с «Твоим именем» общим драматизмом показываемых событий и влюбленными героями, которые перекликаются друг с другом. Например, героиня «Дитя погоды» Хина любит старинные обряды и древние японские святилища не меньше Мицухи — героини «Имени».

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Атмосфера в фильме очень сильна. Погода и город Токио — главные герои аниме наравне с влюбленными подростками. Драматургия ленты в некоторых моментах взмывает до уровня Шекспира. Остается признать, что Синкай создал очередной шедевр, несмотря на некоторые самоповторы.

Режиссер уделяет одинаковое внимание природе, переплетению тесных улочек мегаполиса, любимым облакам, связи человека с природой, стремлению к гармонии с окружающим миром. Вдобавок автор не забыл приправить «блюдо» мистикой и фантастикой, чтобы происходящее на экране соответствовало классическому приключению.

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Финал не разочарует — чего-то банального здесь мы не дождемся, у режиссера уже выработалась формула идеального аниме. Невероятное сочетание магии и реализма внутри традиционной истории — такие фильмы на планете снимает только Макото Синкай.

