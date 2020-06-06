НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем

Автор:
Олег Девятилов
151 0
Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»
Аниме «Дитя погоды» от главного японского кудесника анимации Макото Синкая стартовало в онлайн-кинотеатрах. Предыдущий фильм Синкая «Твое имя» стал самым кассовым аниме в киноистории, поэтому ожидания от его новой работы были ожидаемо высокими. Наследник Миядзаки не подвел. «Дитя погоды» затрагивает связь человека и природы и пытается ответить на вопрос, что важнее — личное счастье или благо большинства.
Онлайн-премьера в России: 1 июня 2020 года
Страна, производство: Япония, Китай, студия CoMix Wave Films
Жанр: аниме, романтическая драма, фэнтези
Режиссер: Макото Синкай
Актеры озвучки: Котаро Дайго, Нана Мори
Продолжительность: 112 минут
Бюджет: 129 миллионов долларов
Возраст: 12+

Сюжет: бесконечный дождь

Старшеклассник Ходака Морисима сбегает из провинциального дома в Токио, где сразу же попадает в неприятности. В поисках работы подросток натыкается на агентство, продающее статьи о городских сверхъестественных байках. Сразу после этого он встречает девушку по имени Хина Амано.

Ходака выясняет, что жизнерадостная школьница живет с младшим братом. Однако у нее есть секрет: Хина способна разгонять тучи и останавливать дождь. Подростки решают объединиться и заработать на этом странном даре, но у любого жизненного решения есть цена, которую предстоит заплатить.

Как создавали шедевр

Макото Синкая называют «новым Миядзаки», именно главный японский сказочник вдохновил режиссера. Синкай всерьез углубился в анимацию после просмотра «Небесного замка Лапуты», в своих произведениях он нередко делает отсылки на Миядзаки. Многосложное «Дитя погоды» — не исключение.

Когда «Дитя погоды» снимался, мир переживал конфликты, которые эхом отзывались в творчестве Синкая. Будь то президент Дональд Трамп с высказыванием о том, что глобальное потепление — огромная ложь. Или скандал с президентом Южной Кореи, который наводил на мысли об огромной ответственности человека перед окружающим миром.

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Синкай задумался, насколько важной является роль личности в контексте целого государства, и превратил «Дитя погоды» в свое личное пособие по борьбе с климатическими катастрофами. Режиссер не забыл про свой фирменный фотореализм, имитацию естественного освещения, игру света и тени, невероятную проработку каплей дождя и дымки.

При просмотре «Дитя погоды» все кажется совершенным и реальным настолько, что анимация буквально оживает. Художники ленты посетили реальные локации Токио, чтобы дословно воссоздать обстановку городских кварталов, проект консультировал самый настоящий метеоролог.

Отзывы критиков и зрителей

«Даже с налетом мистики и триллера, главная история остается приземленной и близкой для многих зрителей», — пишет один из первых зрителей. Многим аниме показалось диалогом с природой, а также историей бегства маленького человека в большую столицу ради мечты.

Критик Антон Долин назвал «Дитя погоды» самым точным и вдохновенным портретом Токио за последние десятилетия, поставив ему наивысшую оценку. В целом специалисты в один голос хвалят фильм за красоту и сказочность, однако некоторым сюжетная линия показалась несколько упрощенной.

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Оценки «Дитя погоды» слегка уступают высочайшему рейтингу аниме «Твое имя». IMDb поставил 7.6 баллов, Metacritic – 72%, Rotten Tomatoes – 91%, «КиноПоиск» – 7.8. «Дитя погоды» получилось чуть слабее предыдущего фильма Синкая из-за предсказуемости и возвращения уже использованных идей.

Стоит ли смотреть

Макото Синкай — режиссер №1 в аниме прямо сейчас. «Дитя Погоды» — прекрасная «городская» сказка, по своему уровню она практически соответствует уже признанному классикой фильму «Твое имя» 2016 года.

«Дитя погоды» роднится с «Твоим именем» общим драматизмом показываемых событий и влюбленными героями, которые перекликаются друг с другом. Например, героиня «Дитя погоды» Хина любит старинные обряды и древние японские святилища не меньше Мицухи — героини «Имени».

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Атмосфера в фильме очень сильна. Погода и город Токио — главные герои аниме наравне с влюбленными подростками. Драматургия ленты в некоторых моментах взмывает до уровня Шекспира. Остается признать, что Синкай создал очередной шедевр, несмотря на некоторые самоповторы.

Режиссер уделяет одинаковое внимание природе, переплетению тесных улочек мегаполиса, любимым облакам, связи человека с природой, стремлению к гармонии с окружающим миром. Вдобавок автор не забыл приправить «блюдо» мистикой и фантастикой, чтобы происходящее на экране соответствовало классическому приключению.

Фото: © кадр из фильма «Дитя погоды»

Финал не разочарует — чего-то банального здесь мы не дождемся, у режиссера уже выработалась формула идеального аниме. Невероятное сочетание магии и реализма внутри традиционной истории — такие фильмы на планете снимает только Макото Синкай.

Тема: Рецензии
Сериал «Журавль в небе»: любовь и судьба военных летчиков
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
«Человек-невидимка»: переосмысление Уэллса в эпоху Me Too
«Пушки Акимбо»: Дэниэл Рэдклифф пустился во все тяжкие
смотреть все
Культгид #Рецензии #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил про быстрый выход из режима ограничений
•
Согласовано рекордное сокращение добычи нефти
•
Изменятся правила освидетельствования водителей
•
Прототип АК-74М попал на видео
Как это работает
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Современные СМС: как избежать вирусов и рассылки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
Сибирь 06.06.2020 23:01
Участвовавший в «Песнях» новосибирец выпустил новый альбом
Сибирь 06.06.2020 22:26
Путин поправил главу Бурятии
Сибирь 06.06.2020 21:56
Убийством школьницы заинтересовался Бастрыкин
Сибирь 06.06.2020 20:56
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5159
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
4971
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
4279
Вышел многопользовательский шутер Valorant
3133
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил про быстрый выход из режима ограничений
•
Согласовано рекордное сокращение добычи нефти
•
Изменятся правила освидетельствования водителей
•
Прототип АК-74М попал на видео
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
78
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
66
Путин поговорил с Трампом по телефону
42
Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма
41
Путин потребовал завершить газификацию страны
39