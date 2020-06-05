Ростелеком запустил проект умного магазина с электронными ценниками

Ростелеком запустил пилотный проект умного магазина, разработанный на основе продукта Retail Hub. Решение построено на базе платформ «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные ценники» и программы динамического ценообразования с применением искусственного интеллекта.

Разработанный в Ростелекоме Retail Hub — это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые современные и удобные подходы к обслуживанию посетителей торговых точек.

На первом этапе пилотный проект запущен в двух магазинах торговой сети «Гуливер». «Проект поможет нам сгенерировать дополнительный трафик, что будет способствовать приросту прибыли — покупатель оценит более комфортные условия совершения покупки, снизится вероятность путаницы в идентификации бумажного ценника и товара на полке», — сказал руководитель отдела ценообразования сети «Гулливер» Андрей Митин.

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В торговых точках внедрены электронные ценники (по 7 000 единиц в каждом магазине), на входе и на кассах установлено по три камеры для контроля очередей и подсчета трафика и три больших экрана на основном маршруте покупателей в торговом зале — на них отображается информация о самых привлекательных товарах и размещается рекламно-информационный контент самой торговой сети.

«Чаще всего работа технологий незаметна простому покупателю, электронные ценники — редкое исключение. Мы уверены, что наши покупатели оценят новый уровень удобства при совершении покупок, а сотрудники магазинов смогут направить высвободившееся от смены ценников время на повышение качества обслуживания», — считает директор сети «Гулливер» Евгений Ермишин.

Решение построено на базе платформ «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные ценники» и программного продукта для динамического ценообразования (ДЦО) с применением алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта.

«Благодаря Retail Hub, помимо автоматизации внутренних процессов предприятий розничной торговли, расширяются возможности маркетинга, — внимание клиента на товары фокусируется без привлечения персонала магазина. Также повышается эффективность внутренних процессов, а следовательно, сотрудники могут сосредоточиться на работе с покупателями», — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента Ростелекома Денис Рябченков:

Платформа «Ростелеком. Экраны» предназначена для создания и интеллектуального управления сети рекламно-информационных экранов. Для информирования посетителей о продуктах и услугах, текущих акциях и специальных предложениях. Система позволяет таргетировать рекламу на видеопанелях (умная реклама), а также анализировать эффективность акций и проигрываемого контента.

«Электронные ценники» — устройства, созданные для замены и/или дополнения классических бумажных ценников, они отображают информацию о товаре на дисплее в режиме онлайн (артикул, цена, скидка, состав и прочее). Система позволяет автоматизировано управлять всеми ценниками в одном магазине. Основными преимуществами услуги «Электронные ценники» являются возможность динамического управления ценами и минимизация ошибок.