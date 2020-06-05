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Hyundai i30 N установил рекорд скорости на льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hyundai

«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N попал в Книгу рекордов России как автомобиль, показавший самую высокую среднюю скорость во время заезда на 1000 км на льду Байкала, сообщила пресс-служба компании.

Хот-хэтч в течение девяти часов двигался по замерзшему озеру со средней скоростью 110 километров в час в рамках специального мероприятия «Дни скорости на льду Байкала». 

В заезде участвовали три автомобиля Hyundai i30 N. Самому быстрому участнику на преодоление всей дистанции потребовалось 9 часов 1 минута и 20 секунд. При этом максимальная скорость на одном из кругов достигала 128 километров в час.

Рекорд был зарегистрирован лицензированными судьями Российской автомобильной федерации и был признан Книгой рекордов России в категории «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 километров». Предыдущий рекорд в этой категории был установлен в 2016 году и составлял 96,1 километра в час.

Хот-хэтч Hyundai i30 N оснащен двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 275 лошадиных, и шестиступенчатой механической коробкой передач. На асфальте хот-хэтч ускоряется до первой «сотни» за 6,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 километров в час.

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