Иллюзия с «ковром-самолетом» озадачила пользователей Сети

Пользователь Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен грузовик, везущий людей по горной дороге в Гималаях. Пользователи Сети увидели в нем «ковер-самолет».

На кадрах, снятых с беспилотника, запечатлен двигающийся автомобиль, при этом из-за ракурса и объектива «рыбий глаз» может показаться, что кузов машины с людьми «парит» в воздухе.

Многим из комментаторов автомобиль показался парящим в воздухе ковром—самолетом. И лишь немногие обратили внимание пользователей на особенности ракурса и специфику камеры. А один при этом заметил, что такой способ передвижения в горной местности может быть опасным для пассажиров.