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Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

За минувшие сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это повторение рекордного значения 25 мая.

За весь период эпидемии в России от коронавируса умерли 4142 человека. За сутки коронавирусной инфекцией заразились 8371 человек, всего — 379 051. Вылечились 8785 человек, за все время — 150 993.

Россия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 после США (1,7 миллиона) и Бразилии (411 тысяч). За Россией идут страны Европы — Великобритания (268 тысяч), Испания (236 тысяч), Италия (231 тысяч).

Фото: © стопкоронавирус.рф

Всего в мире на сегодня около 355 тысяч погибших от коронавируса. Больше всего случаев в США (100 418), Великобритании (37 542), Италии (33 072) и Испании (28 752).

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лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

senik

Жадность. Вот и все объяснение.

borzii 2.0

кому то интересно что у него там в кишлаке твориться?

Иркут 69

Что это такое "теледоктор Мясников" и какое он лично имеет отношение к вирусологии, эпидемиологии и инфекционным...