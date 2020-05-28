Россия повторила рекорд по смертям от коронавируса

За минувшие сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это повторение рекордного значения 25 мая.

За весь период эпидемии в России от коронавируса умерли 4142 человека. За сутки коронавирусной инфекцией заразились 8371 человек, всего — 379 051. Вылечились 8785 человек, за все время — 150 993.

Россия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 после США (1,7 миллиона) и Бразилии (411 тысяч). За Россией идут страны Европы — Великобритания (268 тысяч), Испания (236 тысяч), Италия (231 тысяч).

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Всего в мире на сегодня около 355 тысяч погибших от коронавируса. Больше всего случаев в США (100 418), Великобритании (37 542), Италии (33 072) и Испании (28 752).