Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник

Популярная топ-модель Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своего отдыха. Девушка предстала перед подписчиками в очень маленьком купальнике, которые некоторые комментаторы посчитали «детским».

23-летняя Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной мира, примерила зеленое бикини с золотыми украшениями. Модель сейчас находился на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, бушующей в США.

Подписчики восхитились снимком, посчитав его «ангельским». Однако размер самого купальника смутил некоторых комментаторов, так как он практически ничего не прикрывал. Некоторые даже подшутили, что девушка примерила детский бикини.

Белла Хадид — американская супермодель палестинского происхождения, является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Она входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes.