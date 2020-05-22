НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник

Источник:
Sibnet.ru
234 1
Фото: © instagram.com/bellahadid/

Популярная топ-модель Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своего отдыха. Девушка предстала перед подписчиками в очень маленьком купальнике, которые некоторые комментаторы посчитали «детским».

23-летняя Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной мира, примерила зеленое бикини с золотыми украшениями. Модель сейчас находился на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, бушующей в США.

Подписчики восхитились снимком, посчитав его «ангельским». Однако размер самого купальника смутил некоторых комментаторов, так как он практически ничего не прикрывал. Некоторые даже подшутили, что девушка примерила детский бикини.

Белла Хадид — американская супермодель палестинского происхождения, является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Она входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes.

Еще по теме
Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17
Завтрак советского инженера изумил пользователей Сети
Девушка отправила бывшему парню тонну лука
Зарплата снизилась у почти половины новосибирцев
смотреть все
Жизнь #О людях #Красота
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предсказал вторую волну коронавируса
•
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
•
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
•
Совершенно новая функция появилась в WhatsApp
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Ладонь и угли: готовим стейк из говядины
•
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
•
Микрофибра и целлюлоза: зачем нужны разные тряпки?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтай показал рекордный прирост больных COVID-19
Сибирь 22.05.2020 20:57
Видео о стрижке травы ножницами в Новосибирске оказалось постановкой
Сибирь 22.05.2020 20:30
СК опубликовало видео задержания красноярского депутата за взятку
Сибирь 22.05.2020 18:10
Силовики задержали призывавшего к беспорядкам блогера. ВИДЕО
Сибирь 22.05.2020 18:03
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65504
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
6556
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
5063
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
4237
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предсказал вторую волну коронавируса
•
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
•
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
•
Совершенно новая функция появилась в WhatsApp
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Если я ничего не путаю, то это БОЕВОЙ орден и награждается им тот, кто непосредственно и лично участвовал...

Иркут 69

Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Uynachalnica

Заслужил! Столько золотого шитья и лейблов на форму придумал, что Зайцев в сторонке нервно курит!

jeryakob

понеслась брежневщина. скоро еще взасос целоваться будут