Пьяная жительница Тувы заперла мужа в горящей машине после ссоры, мужчина погиб, сообщает СУ СК РФ по Республике.

По версии следствия, 16 мая пьяные супруги поссорились на территории чабанской стоянки, расположенной в местечке «Кадыр-Чурек» урочища «Холчуктуг» села Бора-Тайга.

Когда мужчина курил в автомобиле, женщина начала отбирать у него ключи от машины, произошла потасовка. В это время от сигареты началось возгорание автомобиля, на полу которого был разлит бензин. Женщина, отобрав ключи, захлопнула дверь автомобиля.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.