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Американские власти обвинили Apple в сговоре с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: Håkan Dahlström from Malmö, Sweden / CC BY 2.0

Корпорация Apple отвергла обвинение генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания сотрудничает с властями России и Китая.

Барр ранее обвинил производителя iPhone в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами этих стран.

Apple отметила, что продает одинаковые iPhone везде, не хранит пароли пользователей и у нее нет возможности разблокировать защищенное устройство. В компании подчеркнули, что работают так, чтобы защиту ее системы невозможно было обойти. «Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», — приводит РИА Новости заявление Apple.

В МИД России, в свою очередь, ранее заявили, что утверждения Барра о «связях» американской компании Apple с Москвой вызывают только снисходительную улыбку, Вашингтон начал использовать принцип «бей своих, чтобы чужие боялись».

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Барр также заявил, что политика Аpple по защите персональных данных угрожает нацбезопасности США. По его словам, на то, чтобы взломать смартфон преступника, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца, так как Apple отказалась помогать в этом.

В Apple в ответ заявили, что отреагировали на первые запросы ФБР. «Мы предоставили каждую деталь информации, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, информацию об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую помощь и помощь с расследованием ФБР», — подчеркнули в компании.

В сообщении отмечается, что Apple работает с ФБР и другими органами, которые обеспечивают безопасность граждан США, по этому и тысячам других дел. «Лживые заявления в отношении нашей компании — это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», — заявили в корпорации.

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