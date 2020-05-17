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Путин назвал условие сохранение российской цивилизации

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии. Необходимо обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе, отметил российский лидер.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — сказал Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

В интервью, которое президент дал еще в сентябре 2019 года, он подчеркнул, что новые технологии уже меняют мир. «Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — сказал Путин.

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По его словам, необходимо обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества.

«У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — подчеркнул президент.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», — добавил он.

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Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...