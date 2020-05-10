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Путин выступил против «квасного патриотизма»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым», заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — ответил Путин журналисту Павлу Зарубину на вопрос, в чем состоит российская национальная идея. Видео опубликовано в Instagram.

По мнению президента, «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед».

«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — пояснил глава государства.

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