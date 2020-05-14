Штормовое предупреждение объявлено в Туве

Сильные ветры, пыльные бури, ливни и грозы ожидаются в Туве в четверг и пятницу, сообщает ГУ МЧС по региону.

Днем 14 мая и ночью 15 мая в Республике Тыва ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами до 25-27 метров в секунду, пыльная буря.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера, обусловленных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортными происшествиями, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В связи с обильными осадками возможно подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов от разлива малых рек. Возможен размыв дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах.