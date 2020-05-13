Госдума рассмотрит изменяющий расчет ОСАГО закон

Депутаты Госдумы 13 мая в третьем чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает расчет стоимости тарифа ОСАГО исходя из личностных характеристик водителей.

Документ вносит поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Изменения позволят предоставлять водителям скидки с учетом их личностных характеристик.

Сейчас страховые компании в рамках системы тарификации фиксируют для каждого региона значение базовой ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных Центробанком.

Региональное значение автоматически применяются к каждому водителю, однако при этом страховщики не учитывают, нарушает ли тот регулярно правила дорожного движения, сколько у него штрафов за превышение скорости. Данные факторы повышают вероятность попасть в ДТП.

Также документ обязывает страховые компании разместить на своих сайтах калькуляторы для расчета премий по ОСАГО и информацию о факторах, которые влияют на расчет базовой ставки страхования.