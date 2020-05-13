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Госдума рассмотрит изменяющий расчет ОСАГО закон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы 13 мая в третьем чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает расчет стоимости тарифа ОСАГО исходя из личностных характеристик водителей.

Документ вносит поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Изменения позволят предоставлять водителям скидки с учетом их личностных характеристик.

Сейчас страховые компании в рамках системы тарификации фиксируют для каждого региона значение базовой ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных Центробанком.

Региональное значение автоматически применяются к каждому водителю, однако при этом страховщики не учитывают, нарушает ли тот регулярно правила дорожного движения, сколько у него штрафов за превышение скорости. Данные факторы повышают вероятность попасть в ДТП.

Также документ обязывает страховые компании разместить на своих сайтах калькуляторы для расчета премий по ОСАГО и информацию о факторах, которые влияют на расчет базовой ставки страхования.

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Топ комментариев

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

1voland1

Ну ну! а через неделю у них заболеет силуанов или лавров! вот увидите! Это сказочка всемирного масштаба...

Ballazan

Срочно, лучших врачей ему! Малахова и Малышеву...

Иркут 69

Невелика потеря. Страна от этого ничего не потеряет... Разумеется, если это правда.