Четверо погибли во время пожара в дачном доме в Туве

Четыре человека погибли во время пожара в дачном доме в Туве, неизвестные выпивали и случайно вызвали возгорание, сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва.

При тушении пожара жилого дома на территории дачного поселка «Вавилинский затон» в девяти километрах от Кызыла, обнаружены четыре тела неустановленных лиц. Следователи проводят проверку.

Погибшие, предположительно супружеская пара и двое гостей, днем 10 мая выпивали. А вечером их тела нашли при тушении пожара. Предварительно причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Следователями проводятся мероприятия по установлению личностей погибших, с целью установления причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.