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Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ФК «Спартак»

Вице-президент «Лукойла» и совладелец московского «Спартака» Леонид Федун заболел коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Бизнесмен находится в больнице, о состоянии здоровья 64-летнего бизнесмена не сообщается. Федун входит в список богатейших предпринимателей России по версии Forbes, его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Федун с 1991 года участвовал в создании концерна «Лукойл», в 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

Россия к 7 мая вышла на пятое общемировое место по общему числу заразившихся коронавирусом. В стране зафиксировано более 177 тысяч заразившихся, из которых 1625 случаев завершились летальным исходом.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.