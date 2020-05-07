Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заразился коронавирусом

Вице-президент «Лукойла» и совладелец московского «Спартака» Леонид Федун заболел коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Бизнесмен находится в больнице, о состоянии здоровья 64-летнего бизнесмена не сообщается. Федун входит в список богатейших предпринимателей России по версии Forbes, его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Федун с 1991 года участвовал в создании концерна «Лукойл», в 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

Россия к 7 мая вышла на пятое общемировое место по общему числу заразившихся коронавирусом. В стране зафиксировано более 177 тысяч заразившихся, из которых 1625 случаев завершились летальным исходом.