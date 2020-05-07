Тува стала лидером в РФ по рождаемости и бракам

Специалисты Росстата зафиксировали самое большое количество браков и высокую рождаемость в Республике Тыва.

За три месяца этого года в России поженились 156,7 тысячи человек, что на 2,3% меньше такого же периода 2019 года. Развелись за этот же период 142,1 тысячи человек, что также меньше показателей прошлого года на 2,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Наибольший коэффициент брачности в России зарегистрирован в Республике Тыва — 6,7 на тысячу человек, наименьший в Мордовии — 2,7.

Тува также вошла в пятерку лидеров рождаемости после Чечни (на 1 тысячу человек приходится 18,8 младенцев). В Республике Тыва — 17,7 младенцев на тысячу человек. Общий коэффициент по России за первые три месяца года — 9,3 младенцев на тысячу жителей. Всего в стране родились за это время 338,3 тысячи детей, что на 6,1% меньше, чем за этот же период 2019 года.