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Очаг коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Вспышку коронавируса выявили в пансионате для престарелых «Яснинский» Оловяннинского района в Забайкалье. Учреждение находится на изоляции, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В учреждении выявлено 20 заболевших, из них 15 проживающие и пять – персонал. Все они госпитализированы в Могойтуйскую больницу, оборудованную под моностационар. Пансионат с 20 апреля находится на самоизоляции.

«Ранее там было выявлено четверо заболевших, среди них трое проживающих и один человек из персонала. Сейчас они проходят лечение в Чите», – сообщила региональный министр труда и соцзащиты Инна Щеглова.

В пансионате есть запас всего необходимого, включая средства индивидуальной защиты. Военнослужащие провели в учреждении дезинфекцию помещений, прилегающего участка и имеющихся на них сооружений. Такая обработка позволяет предотвратить распространение не только COVID-19, но и других опасных вирусов.

По данным на воскресенье, 3 мая, в Забайкалье подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 25 детей. Всего за сутки 31 новый случай, все заболевшие доставлены в медучреждения региона.

Тема: Распространение коронавируса
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