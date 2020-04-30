Старинный Бердск с могилами всплыл из-за обмеления водохранилища

Центр старинного Бердска всплыл на поверхность из-за временного обмеления водохранилища, краевед Константин Голодяев обнаружил там развалины Сретенской церкви и могилы жителей.

Старый Бердск и другие поселения располагались на месте современного Новосибирского водохранилища. Старый Бердск оказывается на поверхности только раз примерно в десять лет, когда вода уходит. В этом году в конце апреля вода временно отступила и обнажила старый город.

«Пять километров пришлось идти от берега водохранилища до места захоронения. Увидели надгробный памятник Ларионова и еще несколько надгробных плит. Успели вовремя, уже вчера вода начала поступать. Были на камнях развалин Сретенской церкви — самый центр старого Бердска — соборная площадь,. Они вышли из-под воды», — сообщил Sibnet.ru Голодяев.

Фото: © предоставлено Константином Голодяевым

По его словам, статский советник Николай Ларионов был похоронен при Сретенской церкви в 1905 году, в истории Бердска он не упоминался, возможно, был там проездом по делам и умер. Его биографию еще будут изучать.

«Как символ старого Бердска захоронение при этой церкви необходимо сохранить, даже не перенося куда-то. Когда водохранилище наполнится, там глубина 1-2 метра. Можно поставить шест-знак, что тут находится центр старого Бердска», — сказал Голодяев.

Краевед планирует сделать фотоэкскурсию по затопленному старинному Бердску. А найденные там лезвие ножа и скобу отдать в Музей.