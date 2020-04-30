НАВЕРХ

Старинный Бердск с могилами всплыл из-за обмеления водохранилища

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © предоставлено Константином Голодяевым

Центр старинного Бердска всплыл на поверхность из-за временного обмеления водохранилища, краевед Константин Голодяев обнаружил там развалины Сретенской церкви и могилы жителей.

Старый Бердск и другие поселения располагались на месте современного Новосибирского водохранилища. Старый Бердск оказывается на поверхности только раз примерно в десять лет, когда вода уходит. В этом году в конце апреля вода временно отступила и обнажила старый город.

«Пять километров пришлось идти от берега водохранилища до места захоронения. Увидели надгробный памятник Ларионова и еще несколько надгробных плит. Успели вовремя, уже вчера вода начала поступать. Были на камнях развалин Сретенской церкви — самый центр старого Бердска — соборная площадь,. Они вышли из-под воды», — сообщил Sibnet.ru Голодяев.

Фото: © предоставлено Константином Голодяевым

По его словам, статский советник Николай Ларионов был похоронен при Сретенской церкви в 1905 году, в истории Бердска он не упоминался, возможно, был там проездом по делам и умер. Его биографию еще будут изучать.

«Как символ старого Бердска захоронение при этой церкви необходимо сохранить, даже не перенося куда-то. Когда водохранилище наполнится, там глубина 1-2 метра. Можно поставить шест-знак, что тут находится центр старого Бердска», — сказал Голодяев.

Краевед планирует сделать фотоэкскурсию по затопленному старинному Бердску. А найденные там лезвие ножа и скобу отдать в Музей.

Еще по теме
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
Звонки с домашних телефонов для ветеранов станут бесплатными с 1 мая
Советский «Титаник» нашли на дне Черного моря
Как восстановить боевой путь ветерана?
смотреть все
Новосибирск #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч
•
Экстремальное лето предсказали россиянам
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Томске
Сибирь 30.04.2020 16:21
Старинный Бердск с могилами всплыл из-за обмеления водохранилища
Сибирь 30.04.2020 15:45
Чиновников, заподозренных в поджоге леса, избили
Сибирь 30.04.2020 15:20
Жесткие правила въезда введут на Алтае на майские праздники
Сибирь 30.04.2020 14:46
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
52420
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
32247
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24920
Масочный режим введут в Новосибирской области
9070
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч
•
Экстремальное лето предсказали россиянам
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Ibicaaa

раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

kpwdaj

Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

лачинов

Неприятный моментик однако. Когда Путин начинает "требовать не допустить" обычно это не предвещает ничего...

Иркут 69

Как же он любит переводить стрелки с проблем внутренних и национальных на глобальные и мировые... Будто...