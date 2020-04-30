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Синоптики описали погоду на майские праздники в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Дожди и грозы, переменчивая погода от жары до ночных заморозков ожидаются в Новосибирске в первые дни мая, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Вероятны осадки, возможно кратковременные ливней с грозами. Мы ждем высокий температурный фон  — 15-20 градусов тепла, 3 мая до 25 градусов тепла днем. Ночью от 3 до 9 градусов тепла», — сказал Ягудин.

По его словам, на рубеже 4-5 мая ожидается понижение температуры. Ночью будут заморозки — до 3 градусов мороза. А днем температура упадет до 8-15 градусов тепла. В целом первая декада мая будет выше климатической нормы на 3-5 градусов (норма 5-7 градусов тепла). Волна летнего тепла ожидается во второй декаде мая.

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