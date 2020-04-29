Российский летчик прокомментировал видео Пентагона с НЛО

НЛО на видео могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями, оптическим обманом или испытаниями новой техники, считает заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Так он прокомментировал опубликованные Пентагоном видеоролики, на которых якобы запечатлены НЛО. Видео сняли экипажи боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

«В моей практике было несколько случаев, когда приходилось наблюдать непознанное явление. Около 25 лет назад мой экипаж наблюдал неопознанный летающий объект в районе Львова, недалеко от польской границы, до сих пор не могу сказать, что это было. События разворачивались во время ночного полета в сложных метеоусловиях, в облаках с сопутствующим видением городских огней», — сказал Попов в интервью РИА Новости.

По его словам, после доклада пришлось давать подписку о неразглашении, на всякий случай, «чтобы не было паники, вдруг мы не разобрались. Сейчас, спустя четверть века, рассказываю об этом впервые».

Попов уточнил, что НЛО на видео могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом. При этом он не исключил, что это могут быть и испытания новой техники, а летчики попали в их зону случайно.

«Запись сильно искажает происходящее, возможно американские летчики, которые наблюдали "неопознанные явления", все видели по-другому. Всегда приборное оборудование скрадывает ту часть информации, которую может принять наш зрительный нерв. Потеря информационной составляющей обычно бывает очень большой. Еще одна особенность мозга, как правило, когда что-то непонятно, включается воображение, которое домысливает картину», — отметил летчик.