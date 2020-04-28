Пентагон опубликовал реальные видеозаписи НЛО

Американское министерство обороны официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено «воздушное явление», отнесенное властями к неопознанным.

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Как отмечает Пентагон, все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах», приводит ТАСС сообщение военного ведомства США.

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — пояснили в Министерстве обороны США. При этом Пентагон подчеркнул, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные».

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007-2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО.

В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.