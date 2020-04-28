НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон опубликовал реальные видеозаписи НЛО

Источник:
ТАСС
376 5
Фото: © кадр из видео

Американское министерство обороны официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено «воздушное явление», отнесенное властями к неопознанным.

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Как отмечает Пентагон, все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах», приводит ТАСС сообщение военного ведомства США.

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — пояснили в Министерстве обороны США. При этом Пентагон подчеркнул, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные».

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007-2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО.

В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

Еще по теме
Истребители Су-30 пролетят над Улан-Удэ
Военные организовали онлайн-парад для ветерана в Новосибирске
Почти 900 случаев заражения COVID-19 выявлено в армии России
Россия вернулась в число стран с наибольшими военными расходами
смотреть все
Оборона #Армия #Мистика
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Роспотребнадзора призвала продлить изоляцию до 12 мая
•
Штрафы за нарушения ПДД останутся прежними
•
Советский «Титаник» нашли на дне Черного моря
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Родительский день: зачем нести еду на кладбище
•
Как восстановить боевой путь ветерана?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новых заболевших коронавирусом нашли в двух Алтаях
Сибирь 28.04.2020 14:07
Специалисты оценили уровень страха сибиряков перед COVID-19
Сибирь 28.04.2020 13:47
Второй пациент c COVID-19 умер в Кузбассе
Сибирь 28.04.2020 11:54
Туристов из Вьетнама закрыли в иркутском обсерваторе
Сибирь 28.04.2020 11:35
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
29440
Масочный режим введут в Новосибирской области
8594
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
7768
Девочка из Новосибирска поборется за победу в шоу «Голос. Дети»
7322
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Роспотребнадзора призвала продлить изоляцию до 12 мая
•
Штрафы за нарушения ПДД останутся прежними
•
Советский «Титаник» нашли на дне Черного моря
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
37
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34