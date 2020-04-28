Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»

Онлайн-игра «Поле побед» стартовала к празднику 9 мая. Участникам предлагается обследовать сектора военного поля в поисках призов — умных гаджетов и бонусов.

Правила «Поля побед» очень простые — игрок «разминирует» один из 16 секторов карты, часть из которых содержат трофеи (призы). Трофеи могут лежать в танке или самоходке, плыть на корабле, лететь в самолете, погружаться вместе с подводной лодкой.

Ежедневно каждому участнику дается три попытки «разминирования» сектора. Количество оставшихся на сегодня попыток указывается на оборотной стороне сектора после клика по нему.



В случае, если участник найдет трофей, ему будет предложено заполнить анкету с контактными данными для отправки приза.

В числе трофеев игры: беспроводные наушники, автомобильные зарядки для смартфонов, звуковые системы, настольные LED-лампы, экшен-камеры, настольные увлажнители, «умные» термобутылки, бонусы Ростелекома.

В течение всего срока действия игры «Поле побед» (до 15 мая) трофеи мигрируют по секторам по алгоритму, тайному для участников. То есть, если сектор оказался призовым, это не значит, что завтра в нем же снова можно взять трофей, и наоборот.

Играть могут все интернет-пользователи. Претендовать на получение призов — жители Сибири, Бурятии и Забайкальского края. В случае выигрыша бонусов Ростелекома они могут быть начислены только действующим абонентам при условии указания номера лицевого счета в анкетных данных.

Обновленная Карта Победы

Игра «Поле побед» открыта в рамках проекта «Карта Победы», созданного на портале Sibnet.ru совместно с компанией Ростелеком. На «Карте победы» каждый пользователь может опубликовать историю участника войны из своей семьи или поздравление для фронтовика.

В отдельном разделе «Базы фронтовиков» собраны адреса общероссийских и региональных фондов и архивов.

Также здесь можно познакомиться с каталогом военных фильмов с описанием каждой картины и ссылкой на онлайн-кинотеатр для просмотра ленты.

Кроме этого, на «Карте победы» можно поучаствовать в интерактивной викторине «Военный геймер» по мотивам компьютерных игр и событий ВОВ, где также будут разыгрываться призы.