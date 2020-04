Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине

Викторина «Военный геймер», посвященная компьютерным играм и технике времен Великой Отечественной войны, открылась на портале Sibnet.ru. Ее участников ждет необычный приз — бесплатный высокоскоростной интернет-тариф с игровыми привилегиями.

Значительная часть вопросов викторины посвящена бестселлерам компании Wargaming — играм World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Эта компания в парнерстве с Ростелеком создала специальный интернет-тариф «Игровой», дающий геймерам весомые преимущества в виртуальных боях. Подписки на бесплатное пользование тарифом стали призами в викторине.

Важнейшее техническое достоинство «Игрового» тарифа — скорость, в два раза превышающая стандартную для домашнего интернета, — 200 мегабит в секунду.

Игроки World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре.

Тариф дарит абонентам эксклюзивные образцы техники. Для World of Tanks — это танк Т-44-100 (Р) — универсальная и эффективная боевая машина, подходящая под разные стили игры. Геймера в этой игре будет ждать также обученный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство».

В порту игры World of Warships для абонента подготовлен крейсер VI уровня «Адмирал Макаров» и командир с тремя очками навыка. Достоинства этого корабля в большой дальности стрельбы главным калибром и торпедном вооружении.

В World of Warplanes игроков ждет истребитель VI ЯК-3Т. Это тоже полностью эксклюзивная модель, созданная специально для абонентов Ростелекома и купить ее за деньги в игре нельзя.

Помимо продукции Wargaming тариф «Игровой» представляет бонусы в играх компании 4Game (Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion), а также MY.GAMES (Warface, CrossFire и ArcheAge).

Участие в викторине может принять каждый желающий. Для этого достаточно общих знаний о технике Второй мировой войны и небольшого геймерского опыта. Шансы получить в ней приз есть у всех. На значительную часть вопросов можно правильно ответить, исходя только из здравого смысла. С подробностями акции можно познакомится на странице викторины.