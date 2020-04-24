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Военные в Бурятии спели о Победе для горожан в изоляции. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сводный ансамбль «Селенга» спели песни военных лет для жителей Улан-Удэ в спальном районе, находящихся на самоизоляции. Кто-то из горожан плакал, слушая «Катюшу», «Балладу о солдате» и «День Победы».

Ансамбль «Селенга» состоит из военнослужащих оркестровых подразделений. В честь приближающегося юбилея Победы в Великой Отечественной войне артисты прибыли в отдаленный район Улан-Удэ и спели для жителей фронтовые песни «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы», пишет ИД «ИнформПолис».

Многие жители наблюдали за ними из окон, кто-то подпевал, некоторые плакали. «У нас бабушке 83 года, он с удовольствием слушает», «слезы на глазах», «отлично, вообще, здорово», «спасибо вам, ребята». Так прокомментировали улан-удэнцы неожиданный концерт военной песни.

«Непростое время, сложившаяся ситуация в мире, в стране не позволяет нам провести мероприятия, посвященные 75-летию великой Победы. И мы решили выйти на улицу, чтобы люди не забывали. Помнили подвиг и славу нашего народа», — рассказали сами военные.

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Топ комментариев

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...