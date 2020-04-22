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Сына бердского депутата-«единоросса» обвинили в поножовщине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сын депутата Горсовета Бердска от «Единой России» Мкртыча Овсепяна подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений HR-специалисту Максиму Борщеву. Подозреваемый находится в СИЗО, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального МВД.

Борщев рассказал о произошедшем на своей странице в Facebook. По его словам, 29 марта он был в гостях у друзей в Академгородке. Молодой человек заверил, что они не шумели. Во втором часу ночи внезапно услышали грохот — по входной двери кто-то бил руками или ногами.

«Посмотрев в дверной глазок, я увидел соседа из квартиры снизу, который тут же начал спускаться в свою квартиру. Я надел куртку, через пару минут спустился вниз и стал звонить и стучать в его дверь, надеясь выяснить причины такого поведения. Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем)», — написал он.

Дверь квартиры открыл хозяин. Как выяснилось позже, это был депутат Горсовета Бердска от «Единой России» Мкртыч Овсепян. Рядом с ним находился сын Овсеп Овсепян. Затем, по словам пострадавшего, они вдвоем напали на него, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и стал удерживать Борщева, а младший в этот момент нанес три удара ножом в живот.

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Подоспевшие Друзья Борщева сумели разнять драку, унесли пострадавшего в квартирке и вызвали скорую помощь. Сейчас молодой человек находится дома, но ему предстоит долгое лечение, добавил он.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Подозреваемый 1994 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировал представитель пресс-службы областного МВД.

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