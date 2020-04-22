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Экс-инспектора ДПС в Забайкалье заподозрили во взятничестве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший сотрудник ГИБДД в Забайкалье на протяжении двух лет обеспечивал большегрузным машинам беспрепятственный проезд через посты ДПС за вознаграждение от владельцев машин, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов бывший сотрудник ДПС получал от одного из предпринимателей взятки за обеспечение беспрепятственного проезда большегрузных автомобилей через стационарные посты ДПС. За каждый проезд автомобиля экс-полицейский получал взятку в 5 тысяч рублей. Всего обвиняемый получил в качестве взяток не менее 260 тысяч рублей.

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Преступление выявлено при совместной работе сотрудников регионального управления ФСБ, а также подразделения собственной безопасности краевого УМВД. В конце 2019 года обвиняемый уволен из органов внутренних дел.

Ведется следствие. Бывшему инспектору ДПС предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, за незаконные действия). Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

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