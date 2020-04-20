Подозреваемого во взятке замглавы Хакасии отстранили от должности

Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятке, от должности и.о. заместителя главы республики – министра строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба главы региона.

В пятницу Новиков был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией заключен госконтракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат».

Сергей Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы. На встрече с представителем подрядной организации чиновник получил от него взятку в виде 2 миллионов рублей.

«Окончательное решение о виновности вынесет суд, но могу сказать мое мнение. Если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым. При этом благодарю наши правоохранительные органы за активную работу в республике по борьбе с коррупцией. Это наша общая борьба, и лично я буду делать все и впредь, чтобы каленым железом эта напасть была выжжена из эшелонов власти. Вор должен сидеть в тюрьме», — сказал Коновалов.

Приказ об отстранении Новикова от занимаемой должности уже подписан руководителем региона. Те ведомства, которые он курировал, как и.о. заместителя главы Хакасии, распределены следующим образом: за работу министерства строительства и ЖКХ республики отвечает Ирина Войнова, министерство транспорта и дорожного хозяйства курирует Юрий Курлаев, а деятельность государственного комитета энергетики и тарифного регулирования — Николай Миронов.