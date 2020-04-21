Вадим Самойлов даст благотворительный концерт «на удаленке»

Известный российский рок-музыкант Вадим Самойлов, один из основателей культовой группы «Агата Кристи», выступит с благотворительным онлайн-концертом в рамках акции «Уличные музыканты».

Всех, кто скучает по прогулкам, по живому общению, по городским активностям, приглашают на грандиозное онлайн-шоу, которое пройдет 22 апреля в прямом эфире из Екатеринбурга. Трансляция начнется в 18.00 часов по московскому времени на сайте и на YouTube канале артиста по ссылке.

«Это будет настоящий полноценный городской концерт: большая сцена, профессиональный свет и звук, а на широких экранах позади артиста — яркое видеошоу, которое сопровождает все сольные выступления Вадима», — сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

Организаторы решили задействовать передовые технологические решения: пока Вадим выступает на сцене в Екатеринбурге, его музыканты будут аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый зритель во время концерта сможет сделать добровольное пожертвование. Собранные средства будут направлены в детский фонд «Мы вместе». Эти деньги будут потрачены на адресную помощь тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей.