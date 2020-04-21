Особый стиль наскальной живописи нашли на Алтае

Археологи выяснили возраст необычных петроглифов на Калгутинском руднике в Горном Алтае, и нашли в них признаки особого стиля, сообщил советник директора Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин.

«В Сибири и на Дальнем Востоке нет петроглифов, которые специалисты без сомнений причисляли бы к эпохе палеолита. Не существует методов прямой датировки таких памятников, а подтвержденные образцы наскального искусства древнейшей эпохи в основном находятся в Западной Европе. Тем не менее я уверен, что изображения на Калгутинском руднике в Горном Алтае и на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в Монголии относятся к позднему палеолиту, ни на что другое это не похоже», — цитирует Молодина «Наука в Сибири».

Ученые обнаружили необычные петроглифы (выбитые в скале силуэты) в середине 1990 годов. В то время на плоскогорье Укок, которое находится неподалеку, велись раскопки курганов пазырыкской культуры.

Высеченные в камне фигурки отличались от тех, что специалисты встречали на Алтае раньше. Среди персонажей калгутинских петроглифов не было представителей палеофауны, таких как мамонты и носороги, указывающих на древний возраст памятника.

Герои петроглифов Калгутинского рудника — вольные лошади, быки, козлы, реже олени, которых мог встретить доисторический художник.

Спустя десятилетие после открытия памятника «Калгутинский рудник» похожие изображения нашли на северо-западе Монголии в долинах рек Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа — на территории, граничащей с плато Укок. Среди прочих монгольских петроглифов встречаются такие, которые, по всей видимости, обозначают мамонтов, то есть представителей фауны палеолита.

Недавно команде Вячеслава Молодина удалось определить, начиная с какого времени могли быть созданы петроглифы. Скалы тут когда-то закрывал ледник, поэтому изображения могли появиться не раньше, чем он исчез. Датировкой занимались французские специалисты по геоморфологии из Университета Савойи Мон Блан.

Ученые исследовали возраст наземных космогенных нуклидов. Они образуются, когда атомы некоторых минералов распадаются под воздействием космических частиц высоких энергий и накапливаются в приповерхностных частях породы. По количеству накопленных нуклидов можно определить время обнажения скальной поверхности. Оказалось, что ледник ушел с территории Калгутинского рудника еще в палеолите, а значит, уже тогда у первобытных художников была возможность оставить там свой след.

Особая техника

«Серией мелких слабых ударов получилось пробить верхнюю корку, а дальше уже можно обрабатывать породу как угодно. Надо отметить, что это нетипичный прием для других областей Алтая и для Монголии», — объяснила ученый Лидия Зоткина.

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Позже ученые обнаружили на Калгутинском руднике множество изображений, выполненных в технике неглубокой выбивки, что подтвердило их теорию. Другим приемом, с помощью которого получилось нарушить целостность корки, оказалась прошлифовка, то есть протирка линий, что также не типично для наскального искусства региона.

Исследователи предполагают, что приемы, выработанные при работе с твердой поверхностью, оказались устойчивыми и использовались даже там, где в них не было объективной необходимости., как в Монголии, где порода камня была более податлива.

Наряду с живописной манерой изображения, технику можно рассматривать как один из признаков особого стиля, который ученые назвали калгутинским. А то, что в сюжетах петроглифов присутствуют мамонты, и изобразительная манера близка с европейскими памятниками, позволяет археологам предположить, что они были сделаны в конце эпохи палеолита.