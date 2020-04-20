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Танк Т-14 «Армата» прошел боевую обкатку в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0

Новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел обкатку в боевых условиях Сирии — это поможет формированию «финального облика» машины, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Да, совершенно верно... они были в Сирии», — приводит «Интерфакс» слова Мантурова, сказанные им в эфире российского телевидения.

Министр отметил, что в Сирию эти танки были направлены, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях». «В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания», — сказал Мантуров, отметив, что это поможет формированию «финального облика» танка, который будет поставляться в российскую армию.

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По слова Мантурова, серийные поставки Т-14 в армию начнутся в 2021 году. Он обратил внимание, что это дорогая машина. «Она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объемов производства и поставок, конечно же, будет и цена снижаться» — пояснил он.

Министр рассказал, что машина технически совершенная, и оснащена самыми передовыми технологическими решениями, «напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком — министерством обороны».



Тема: Сирийский конфликт
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