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Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Пасхи заверил, что что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что «все будет хорошо».

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем», — заявил президент.

По его словам, Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. «Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и, прежде всего, для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — отметил он.

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Путин подчеркнул, что российские власти работают в борьбе с коронавирусом на опережение. «Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо», — указал Путин.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — подчеркнул российский лидер.

Тема: Распространение коронавируса
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