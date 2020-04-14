Путин потребовал популяризации науки

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня разработать дополнительные меры государственной поддержки для популяризации науки, в том числе создание просветительской анимационной и кинопродукции, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Представить с учетом ранее данных поручений предложения об установлении дополнительных мер государственной поддержки, направленных на популяризацию науки и научных знаний, включая создание просветительской кинопродукции, анимационной аудиовизуальной и иной продукции, распространение названной продукции среди детей и молодёжи (в том числе с использованием федеральных телеканалов), — говорится в документе.

Кроме того, в тексте есть поручение координационному совету по делам молодежи в научной и образовательной сферах, который действует в рамках президентского совета по науке и образованию.

Этому органу поручено рассмотреть вопросы о привлечении молодых ученых, получающих государственную поддержку, к реализации приоритетных задач научно­технологического развития страны.