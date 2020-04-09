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Песков признался, что купил блокатор вирусов в аптеке

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.

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«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него.

Ранее сообщение, что пресс-секретарь главы государства пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции с регионами провел в среду президент РФ Владимир Путин, с блокатором вирусов в виде бейджа на груди.

Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

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