Песков признался, что купил блокатор вирусов в аптеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.

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«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него.

Ранее сообщение, что пресс-секретарь главы государства пришел на совещание, которое в режиме видеоконференции с регионами провел в среду президент РФ Владимир Путин, с блокатором вирусов в виде бейджа на груди.

Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.