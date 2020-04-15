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Эксперт дал советы по сохранению авто на самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вымыть автомобиль, залить полный бак и выбрать место для стоянки — такие шаги следует предпринять, чтобы сохранить машину в рабочем состоянии при длительной самоизоляции, рассказал эксперт Илья Пименов.

«Перед длительной стоянкой на улице автомобиль стоит вымыть, желательно с покрытием жидким воском. Очистить от грязи и насухо протереть электропроводку (там, где это возможно). Прочистить все отверстия и щели для слива воды. Бак — полностью заправить, чтобы его внутренняя поверхность меньше ржавела», — дал советы Пименов в журнале «За рулем».

Кроме того, следует снять клеммы с аккумулятора, закрыть салон от выгорания солнцезащитным экраном, а также снять машину с ручного тормоза.

«Важно еще и правильно выбрать место стоянки — на асфальте, подальше от воды (и, соответственно, коррозии) и деревьев (с птицами на ветвях)», — добавил автоэксперт.

Чтобы автомобиль был готов к эксплуатации, необходимо хотя бы раз в две недели проверять его состояние — давление шин, заряд аккумулятора, работоспособность тормозной системы, отметил Пименов.

По его словам, если есть возможность, то нужно садиться за руль, при этом такие поездки должны быть относительно длительными, чтобы генератор успел зарядить аккумулятор.

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