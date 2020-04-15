Сибирские ученые разработали вентилируемые панели для утепления зданий

Ученые Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали новую фасадную систему, которая обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и не боится увлажнений, сообщил заведующий лабораторией проблем энергосбережения ИТ СО РАН Михаил Низовцев.

Фасадная панель состоит из слоя базальтовой ваты с вертикальными вентилируемыми каналами. С наружной стороны на базальтовую вату наклеен тонкий слой металла. Панели изготавливаются в заводских условиях на современной автоматизированной линии, попадают на стройплощадку уже в готовом виде, что позволяет качественно проводить работы по монтажу фасада при различных погодных условиях.

Фото: © Предоставлено ИТ СО РАН

«Разработанная новая фасадная система не требует использования ветрозащитных мембран и пленок, которые могут гореть и выделять при пожаре вредные вещества, и не поддерживает горения, так как состоит из базальта и металла», — цитирует издание «Наука в Сибири» Низовцева.

Зимой из-за разности давлений через ограждающие конструкции зданий из помещения наружу происходит диффузия водяного пара, на наружных плотных холодных слоях материалов пар может конденсироваться, превращаясь в воду, и накапливаться.

Появление влаги может приводить к разрушению материалов фасада и ухудшению его теплозащитных характеристик. Новая фасадная система на основе панелей с вентилируемыми каналами, в разработке которой принимали участие сотрудники ИТ СО РАН, позволяет предотвратить образование конденсата.

Сотрудники Института теплофизики развивают данное направление совместно с группой компаний «Термолэнд», которая организовала производство и монтаж фасадной системы. Ученые занимаются расчетами тепловлажностного состояния новой фасадной системы при ее установке на различные по составу наружные стены в разных климатических условиях.

По словам ученого, зимой фасадная система должна обеспечивать защиту здания от холода, а летом — от перегрева, дождя и ветра. При этом уровень влажности материалов, входящих в ее состав, не должен превышать нормативных значений, а если влажность их в отдельные периоды года увеличивается, то в целом за год не должно быть накопления влаги.

Такими фасадными системами в Новосибирской области оборудовано более 20 зданий, среди них — жилые дома, школы, детские сады, главный корпус Института теплофизики и Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН.