Новосибирские ученые описали поведение древних организмов

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН исследуют ископаемые следы древних мягкотелых организмов, которые нашли в Красноярском крае.

Возле реки Сухариха на Игарском поднятии находится один из самых полных и непрерывных разрезов переходных отложений венда и кембрия. На этом рубеже, около 540 миллионов лет назад произошел кембрийский взрыв — резкое увеличение числа биологических видов. На Земле появились организмы, обладающие минеральным скелетом, а также членистоногие, хордовые и моллюски.

Фото: © предоставлены Игорем Коровниковым

Исследовав отпечатки, сотрудники Института выявили особенности поведения ископаемых существ и условия их обитания. Древние организмы жили в вертикальных или слегка изогнутых норах — некоторые из этих «ходов» формой напоминают букву U. В ширину такие следы могут достигать 1-2 сантиметра, а в длину — 15-20 сантиметров.

Проделавшие их существа обитали на мелководье: они зарывались в грунт и просеивали взвесь и осадок в поисках питательных веществ. Такие следы могли оставить кольчатые черви (аннелиды) или ракообразные.

Учитывая высокую плотность находок на сравнительно небольшой площади, специалисты Института сделали вывод: вертикально зарывающиеся в грунт организмы активно осваивали мелководье еще на самых ранних этапах кембрийского взрыва. В дальнейшем сотрудники ИНГГ СО РАН планируют продолжить работы на Игарском поднятии.